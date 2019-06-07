«Уиииии, это слишком милоо»: Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала фото с мужем
Чета Тарасовых - Дмитрий и его супруга Анастасия отправились в отпуск на море. Оттуда молодая пара то и дело публикует красивые фотографии, сделанные на отдыхе. Одна из таких появилась в Инстаграм красотки-модели из Ростовской области.
- Алея любви, - подписала фотокадр Анастасия Тарасова, где они вместе с мужем стоят на фоне цветов.
Подписчики решили не сдерживаться в комплиментах.
- Красивая пара, счастья вам, - написала одна из поклонниц.
- Счастья и любви, Тарасовы! - поддержала другая.
- Уиииии, это слишком милоо, - высказала свои мысли третья.
Были и такие комментарии: «Самые красивые в Галактике!», «Настя вы такая красотка! Счастья вам, по больше красивых детишек», «Это любовь!» и «Берегите друг друга».
В общей сложности, пост набрал больше 32 тысяч виртуальных сердечек от фанатов.
ИСТОЧНИК KP.RU