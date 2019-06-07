«Уиииии, это слишком милоо»: Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала фото с мужем

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-07T11:46:31+03:00

Поклонники в восхищении от красоты модели. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.

Изменить размер текста: A A

Чета Тарасовых - Дмитрий и его супруга Анастасия отправились в отпуск на море. Оттуда молодая пара то и дело публикует красивые фотографии, сделанные на отдыхе. Одна из таких появилась в Инстаграм красотки-модели из Ростовской области.

- Алея любви, - подписала фотокадр Анастасия Тарасова, где они вместе с мужем стоят на фоне цветов.

Подписчики решили не сдерживаться в комплиментах.

kostenko.94 love alley

- Красивая пара, счастья вам, - написала одна из поклонниц.

- Счастья и любви, Тарасовы! - поддержала другая.

- Уиииии, это слишком милоо, - высказала свои мысли третья.

Были и такие комментарии: «Самые красивые в Галактике!», «Настя вы такая красотка! Счастья вам, по больше красивых детишек», «Это любовь!» и «Берегите друг друга».

В общей сложности, пост набрал больше 32 тысяч виртуальных сердечек от фанатов.

ИСТОЧНИК KP.RU