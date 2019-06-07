«Могла бы сразу без футболки сфоткаться»: Поклонники обсуждают фото звезды Playboy Марии Лиман на фоне лондонского автобуса

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-07T12:02:13+03:00

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Звезда Playboy решила доказать поклонникам, которые заподозрили ее во лжи, где находится на самом деле. Дело в том, что в одном из предыдущих своих постов в Инстаграм сексапильная модель опубликовала кадр, сделанные на одной из лавочек. По ее словам, снимок был из Лондона, однако многие знатоки присмотрелись к окрестностям и пришли к выводу: пейзаж уж больно похож на ростовский, тот что в родном городе красавицы. В итоге, чтобы ни у кого не осталось сомнений, Мария на этот раз сфотографировалась возле лондонского автобуса.

- Красные автобусы я помню еще с 5 класса, в учебниках английского языка, - поделилась воспоминаниями Лиман. - Приятно, когда достигаешь того момента, когда все мечты сбываются.

А после дала такой совет: «Каждому дается, только то во, что он верит. Будьте щедрыми к самим себе хотя бы в своей голове и позволяйте себе все радости жизни».

liman_maria Красный автобусы

Однако некоторые восприняли этот пост с негативом.

- Если бы у вас были кривые ноги, редкие зубы, нос картошкой и нулевая грудь, а так же косолапие и сгорбленность, то британские автобусы вы бы до сих пор видели бы на фото или в учебниках, в лучшем случае в кино, - написал один из них. - Вы тут не при чем, нравиться вам это или нет!

- Отлично сказано, - поддержал его еще один подписчик модели.

А вот другой, разрешил себе помечтать тут же: «Могла бы сразу без футболки сфоткаться». Вопрос в том, как исполнится ли эта его мечта.

ИСТОЧНИК KP.RU