2019-06-07T12:38:22+03:00
Общество

«Нереальное фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фотоотчет со своей пробежки

Красавица сейчас отдыхает в Австрии
ГОШЕВ Игорь
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Красавица сейчас отдыхает в Австрии. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Красавица сейчас отдыхает в Австрии. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» образца 2006 года Татьяна Котова из Ростовской области вырвалась на отдых за границу. И опубликовала оттуда фотоотчет со своей пробежки, разместив кадры в Инстаграм.

- Австрия вдохновляет своей красотой и чистотой воздуха, - подписала она фото. - Особенно, когда я нашла это озеро - место своей силы, вокруг которого пробегаю по 9-10 километров ежедневно. И каждый раз, как в первый раз: не перестаю любоваться его красотой. Хочется прям остановиться и запомнить момент.

kottovakottova
Австрия вдохновляет
16892 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники модели оценили увиденное, оставив такие комментарии: «Офигенное место силы: даже немножко завидую», «Нереальное фото, а какая температура?» и «Очень красивое место и очень красивое фото».

В общей сложности, пост за несколько часов набрал больше 15,5 тысячи лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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