2019-06-07T12:52:24+03:00
Общество

«Удачи тебе, ангел белокурый!»: Поклонники самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой неоднозначно восприняли ее выход из декрета

Подписчиков интересует: кто будет сидеть с 4-месячным малышом, пока мама работает
ГОШЕВ Игорь
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Подписчиков интересует: кто будет сидеть с 4-месячным малышом, пока мама работает. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Подписчиков интересует: кто будет сидеть с 4-месячным малышом, пока мама работает. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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На странице в Инстаграм самой сексуальной блондинки России шквал комментариев под постом, в котором она сообщила о выходе из декрета. Известно, что еще в начале этого года модель впервые стала мамой, но уже выходит на работу.

Многие поддержали красавицу-ростовчанку: «Продвигай идеи, Россия гордиться тобой», «Удачи и успехов в работе, Виктория», «Удачи тебе, ангел белокурый!», «Удачи Вам Виктория в семейной жизни и работе. Пусть удача сопутствует Вам» и «Любви вашей семье».

Но были и те, кто раскритиковал модель за скорый выход из декрета: «Четыре месяца всего малышу. Разве это подрос?», «А пока вы в разъездах кто с ребенком? И как кормите смесью?» и «Вика а кто занимается будет малышом?» и «Может стоит заняться действительно чем-то серьезным?»

В общей сложности, пост красавицы собрал больше 26 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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