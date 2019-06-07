2019-06-07T17:20:00+03:00
Общество

Полицейские, сбежавшие из Ростова на Украину, стали фигурантами дела о разглашении гостайны

Правоохранители не оставляют попыток вернуть «оборотней» на родину
Ирина ПОТЕРЯ
Поделиться:
В ночь с 10 на 11 апреля 2019 года Никита Моргунов и Семен Фищук изливали душу украинским спецслужбам на погранпункте «Гоптовка» в Харьковской областиВ ночь с 10 на 11 апреля 2019 года Никита Моргунов и Семен Фищук изливали душу украинским спецслужбам на погранпункте «Гоптовка» в Харьковской областиФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые в апреле сбежали в Украину, заявив, что их преследуют. На родине их подозревают в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом 1rnd.ru сообщил источник в силовых структурах Ростовской области.

- Есть данные о том, что беглецы прихватили с собой флешку, на которой были сведения, не подлежащие разглашению, - пояснил источник.

Напомним, сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками в Октябрьском райотделе полиции Ростова покинули территорию РФ в апреле. Они заявили украинским пограничникам, что стали жертвами политического преследования.

Сказали, что боролись с аптечной наркомафией и нарвались на крупную рыбу - преступную группу - общественную организацию «Антидилер» (которая как раз и вскрывает всю систему распространения наркотиков). Мол, за это теперь полицейские и страдают, власти их преследуют и угрожают уголовным делом. На самом деле их самих подозревают в избиении общественного активиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области четверо подростков надругались над шестилетним ребенком
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который обманул предпринимателя на 600 тысяч рублей
«Удачи тебе, ангел белокурый!»: Поклонники самой сексуальной блондинки России Виктории Лопыревой неоднозначно восприняли ее выход из декрета
«Нереальное фото»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фотоотчет со своей пробежки
«Могла бы сразу без футболки сфоткаться»: Поклонники обсуждают фото звезды Playboy Марии Лиман на фоне лондонского автобуса
«Уиииии, это слишком милоо»: Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала фото с мужем
В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по детскому отдыху
В Ростове-на-Дону осудили директора вуза, где бесплатно обучались 39 студентов
Отключение света в Ростове-на-Дону 10 июня 2019: где и когда
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 8-9 июня 2019: синоптики обещают до плюс 32 градусов
Сериал «Смотритель маяка», снятый под Ростовом-на-Дону, покажут в День России
Бывшему главному архитектору Мартыновского района вынесли приговор
Как пополнить счет без комиссии и начать инвестировать с «БКС Брокер»?
В Ростове-на-Дону отловили свыше сорока таксистов-нелегалов
План совместных мероприятий разработали Правительство Ростовской области и банк ВТБ
В Ростове-на-Дону топ-менеджер завода металлоконструкций пойдет под суд за аферы более чем на 300 млн рублей
Цирки Ростова-на-Дону и Таганрога возглавил новый директор Игорь Байтингер
В Ростове-на-Дону блогера Гаспара Авакяна оставили в следственном изоляторе
В Ростове-на-Дону у клиентки отеля украли украшения на миллион рублей