Полицейские, сбежавшие из Ростова на Украину, стали фигурантами дела о разглашении гостайны

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-07T17:20:00+03:00

В ночь с 10 на 11 апреля 2019 года Никита Моргунов и Семен Фищук изливали душу украинским спецслужбам на погранпункте «Гоптовка» в Харьковской области Фото: скрин с видео

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Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые в апреле сбежали в Украину, заявив, что их преследуют. На родине их подозревают в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом 1rnd.ru сообщил источник в силовых структурах Ростовской области.

- Есть данные о том, что беглецы прихватили с собой флешку, на которой были сведения, не подлежащие разглашению, - пояснил источник.

Напомним, сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками в Октябрьском райотделе полиции Ростова покинули территорию РФ в апреле. Они заявили украинским пограничникам, что стали жертвами политического преследования.

Сказали, что боролись с аптечной наркомафией и нарвались на крупную рыбу - преступную группу - общественную организацию «Антидилер» (которая как раз и вскрывает всю систему распространения наркотиков). Мол, за это теперь полицейские и страдают, власти их преследуют и угрожают уголовным делом. На самом деле их самих подозревают в избиении общественного активиста.

ИСТОЧНИК KP.RU