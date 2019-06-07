Полицейские, сбежавшие из Ростова на Украину, стали фигурантами дела о разглашении гостайны
Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые в апреле сбежали в Украину, заявив, что их преследуют. На родине их подозревают в разглашении сведений, составляющих государственную тайну. Об этом 1rnd.ru сообщил источник в силовых структурах Ростовской области.
- Есть данные о том, что беглецы прихватили с собой флешку, на которой были сведения, не подлежащие разглашению, - пояснил источник.
Напомним, сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками в Октябрьском райотделе полиции Ростова покинули территорию РФ в апреле. Они заявили украинским пограничникам, что стали жертвами политического преследования.
Сказали, что боролись с аптечной наркомафией и нарвались на крупную рыбу - преступную группу - общественную организацию «Антидилер» (которая как раз и вскрывает всю систему распространения наркотиков). Мол, за это теперь полицейские и страдают, власти их преследуют и угрожают уголовным делом. На самом деле их самих подозревают в избиении общественного активиста.
ИСТОЧНИК KP.RU