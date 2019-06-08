В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали на полмиллиона рублей за продажу лекарства
Крупный денежный штраф придется заплатить теперь одной из аптек города Ростова-на-Дону. Речь идет о проверке, которая прошла еще в апреле этого года в донской столице. Тогда фармацевт продала клиенту лекарство, которое к тому времени уже было исключено из Государственного реестра лекарственных препаратов.
В итоге, факт продажи был зарегистрирован сотрудниками регионального управления по контролю за оборотом наркотиков. Как рассказали в Главном управлении МВД России по Ростовской области, было заведено административное дело. После чего оно было передано в Арбитражный суд.
В итоге, наказание оказалось суровым. Аптеке придется заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
В ведомстве добавили, что мероприятия по противодействию незаконной реализации лекарственных препаратов продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU