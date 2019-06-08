В Ростове-на-Дону неизвестные выкатили мусорные контейнеры на проезжую часть и перевернули

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-08T11:35:01+03:00

В мэрии назвали актом вандализма то, что произошло этой ночью. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

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В Ростове-на-Дону неизвестные ночью выкатили на проезжую часть мусорные жбаны и вывалили их содержимое прямо на дорогу. Как сообщили в мэрии города, инцидент произошел на улице Погодина и проспекте Ленина. По счастливой случайности, из-за такого происшествия там не произошло автомобильных аварий. А местные коммунальщики оперативно убрали последствия вандализма.

Коммунальщики уже устранили последствия. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

В городской администрации добавили, что информация об актах вандализма будет направляться в соответствующие органы для дальнейшего разбирательства и просит ростовчан бережно относиться к родному городу, уважать чужой труд.

Напомним, смертельное дорожное происшествие, в котором погибли мать и ребенок-школьник, произошло накануне 7 июня, в Ростовской области. Когда на место приехали полицейские, то выжившая женщина-водитель была пьяна, а прав у нее никогда не было.

ИСТОЧНИК KP.RU