В Ростове-на-Дону на Западном сгорела иномарка

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-08T11:56:34+03:00

В социальных сетях уже объявился хозяин машины, он говорит, что вряд ли дело в коротком замыкании. Фото: Инна УЛЬРИХ

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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают ЧП, которое произошло минувшей ночью в Западном жилом массиве города Ростова-на-Дону. Кадры видеоролика, на котором горит машина, опубликовал кто-то из очевидцев.

Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, пожар произошел на улице Профсоюзной около 23:30. Горела иномарка марки Ford. На месте работали восемь человек огнебрцев и две спецмашины. Около полуночи возгорание удалось локализовать. Еще через девять минут полностью ликвидировать.

По факту произошедшего специалистами уже начата проверка, которая и выяснит, что стало причиной ЧП. Однако в социальных сетях объявился сам хозяин машины. Он пишет, что вряд ли дело в коротком замыкании, скорее всего, машину подожгли. При этом конфликтов у него ни с кем не было.

На Краснополянской сгорела машина 8.6.2019 Ростов-на-Дону Главный.Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU