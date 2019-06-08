В Новочеркасске неизвестные украли металлолом на 113 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-08T12:55:58+03:00

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В полицию города Новочеркасска обратился местный житель, который рассказал, что его ограбили. В частности, неизвестные вывезли из его дома механические верстаки, ворота, калитку и другие металлические изделия. Общую сумму пропажи хозяин вещей оценил в 113 тысяч рублей.

По горячим следам стражам порядка удалось задержать подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте 33 и 34 лет. Как рассказали в Главнм Управлении МВД России по Ростовской области, злоумышленники забрались ночью во двор частного дома и вывезли на тачке все железо, которое плохо лежало. Как позже они рассказали полицейским, все украденное злоумышленники сдали на металлолом, а деньги потратили.

В отношении подозреваемых уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Не исключено, что ближайшие несколько лет они проведут в местах не столь отдаленных. Сейчас они находятся под подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU