В Ростове-на-Дону под колесами поезда погибли двое

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-08T13:27:23+03:00

Аварии произошли с разницей в несколько часов. Фото: "КП" Архив

Смертельные аварии произошли с разницей в несколько часов

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В субботу, 8 июня, в Ростове-на-Дону произошли сразу два ЧП на железной дороге, которые унесли жизни двух пенсионеров.

Так, как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов» из собственных источников, первый вызов поступил в экстренные службы региона около четырех часов утра. Звонившие сообщили, что поезд сбил мужчину. На вид ему примерно около шестидесяти лет.

Еще через два с половиной часа стало известно о другом происшествии, но уже на переезде Нансена-Нагибина. Там также под колесами поезда погиб пенсионер. Очевидцы говорят, что якобы мужчина пытался переехать рельсы на велосипеде, но из-за наушников не услышал гудка.

Сейчас личность обоих пострадавших устанавливается.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверки, после которых будут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU