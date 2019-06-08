В Ростове-на-Дону под колесами поезда погибли двое
В субботу, 8 июня, в Ростове-на-Дону произошли сразу два ЧП на железной дороге, которые унесли жизни двух пенсионеров.
Так, как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов» из собственных источников, первый вызов поступил в экстренные службы региона около четырех часов утра. Звонившие сообщили, что поезд сбил мужчину. На вид ему примерно около шестидесяти лет.
Еще через два с половиной часа стало известно о другом происшествии, но уже на переезде Нансена-Нагибина. Там также под колесами поезда погиб пенсионер. Очевидцы говорят, что якобы мужчина пытался переехать рельсы на велосипеде, но из-за наушников не услышал гудка.
Сейчас личность обоих пострадавших устанавливается.
По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверки, после которых будут известны все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU