В Ростовской области «липовые» водонапорные башни проверит контрольно-счетная палата

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-08T15:47:42+03:00

Вот так выглядит одна из установленных водонапорных башень. Фото: сайт 1rnd.

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В Ростовской области контрольно-счетная палата начала проверку водонапорных башен, расположенных на территории региона. Цель специалистов - понять, насколько эффективно были израсходованы бюджетные средства в части выполнения госконтракта на их установку.

Об этом сообщает сайт 1rnd, журналисты которого провели собственное расследование и выяснили, что госконтракт выполняла одна из шахтинских фирм. Однако по факту в одном из районов башни завалились практически сразу после установки, в другом она представляла из себя груду металлолома. При этом местные чиновники подписали акты приемки, якобы после настоятельной рекомендации сотрудников областного министерства ЖКХ.

По данным издания, в начале года в ведомство нагрянули силовики, а победителем госконтракта заинтересовался региональный следственный комитет.

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ИСТОЧНИК KP.RU