В Ростовской области задержали водителя за рулем «Ауди», которая числилась в розыске

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-08T16:10:44+03:00

Внимание автоинспекторов привлек автомобиль, который был остановлен для проверки документов у водителя. Фото: УГИБДД по РО.

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В Ростовской области внимание госавтоинспекторов привлек автомобиль, водителя которого решили остановить для проверки документов. Инцидент произошел в Красносулинском районе на автодороге М-4 «Дон».

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, машина марки «Ауди А-5» числилась в розыске. В итоге, мужчину задержали и доставили в отдел, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне в Ростовской области произошло дорожное происшествие, в результате которого погибли мать и ребенок. По предварительным данным, они ехали в «семерке» вместе с автоледи, у которой никогда не было прав. Более того, когда сотрудники ДПС прибыли на место, женщина была пьяна.

К слову, с 31 мая по 4 июня на Дону прошел рейд «Нетрезвый водитель», по результатам которого административный протокол был составлен в отношении 121 водителя, еще шестерым грозит уголовная ответственность за повторное управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU