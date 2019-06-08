В Ростове-на-Дону машина из свадебного кортежа не поделила дорогу с грузовиком

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-08T16:43:53+03:00

Авария случилась около 15:40 на пересечении Сиверса и моста Стачки. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

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В субботу, 8 июня, в городе Ростове-на-Дону в дорожно-транспортное происшествие попал свадебный кортеж. Авария случилась около 15:40 на пересечении Сиверса и моста Стачки.

По предварительным данным, дорогу не поделили водитель автомобиля «ГАЗель» и легковушка, которая якобы ехала в составе свадебного кортежа. Известно, что от удара большегруз даже перевернуло на бок. Однако пострадавшие есть пока только в легковушке: это водитель и его пассажирка. Последнюю на машине скорой помощи доставили в больницу. Говорят, у 18-летней девушки ссадины на лице и травма головы.

Официальных комментариев пока не поступало. Сейчас на месте работают сотрудники госавтоинспекции, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Очевидцы сообщают, что на месте уже собралась внушительная пробка, так что, по возможности, выбирайте альтернативные пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU