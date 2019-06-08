Ростовчанка отдала своему знакомому 40 тысяч, чтобы он купил ей мобильник со скидкой
Жертвой мошенника стала жительница Ростова-на-Дону. А когда это поняла, то отправилась писать заявление в полицию.
Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, дама отдала больше 40 тысяч рублей своему знакомому. На эти деньги мужчина обещал купить ей гаджет с солидной скидкой. Вот только дорогого мобильника она так и не дождалась, деньги он тоже возвращать отказывался.
Полицейские выяснили у предприимчивого дельца, что полученную сумму он уже успел потратить на свои нужды. В итоге, 30-летнего подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Мошенничество».
Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет, он проведет в местах не столь отдаленных.
Сейчас ростовчанин находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU