Ростовчанка отдала своему знакомому 40 тысяч, чтобы он купил ей мобильник со скидкой

СЕГОДНЯ 19:06 2019-06-08T19:06:45+03:00

Вот только гаджета она так не получила, деньги он потратил. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот только ни гаджета, ни денег она так и не получила

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Жертвой мошенника стала жительница Ростова-на-Дону. А когда это поняла, то отправилась писать заявление в полицию.

Как рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области, дама отдала больше 40 тысяч рублей своему знакомому. На эти деньги мужчина обещал купить ей гаджет с солидной скидкой. Вот только дорогого мобильника она так и не дождалась, деньги он тоже возвращать отказывался.

Полицейские выяснили у предприимчивого дельца, что полученную сумму он уже успел потратить на свои нужды. В итоге, 30-летнего подозреваемого задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Мошенничество».

Если дело дойдет до суда, а мужчину признают виновным, не исключено, что ближайшие несколько лет, он проведет в местах не столь отдаленных.

Сейчас ростовчанин находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU