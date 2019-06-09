В Ростове-на-Дону прошел фестиваль фейерверков
Команды из разных регионов России продемонстрировали свое мастерство разукрашивать небо
Десятки ростовчан приехали в Кумжу полюбоваться красочным шоу. Фото: Денис Демков.
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Фестиваль фейерверков состоялся в южной столице поздним вечером в субботу — в Кумженской роще на берегу Дона.
Команды, съехавшиеся на этот пиротехнический форум из разных регионов России, состязались в мастерстве разукрашивать небо всевозможными цветами — в итоге, в течение длительного времени все вокруг то и дело вспыхивало, мерцало, светилось и искрилось. Причем, все это — еще и с музыкальным сопровождением.
Полюбоваться красочным шоу в Кумженской роще собрались десятки ростовчан, но эти вспышки над рекой были видны далеко за пределами самого места проведения фестиваля.
ИСТОЧНИК KP.RU