В Ростове-на-Дону прошел фестиваль фейерверков

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-09T11:19:11+03:00

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Фестиваль фейерверков состоялся в южной столице поздним вечером в субботу — в Кумженской роще на берегу Дона.

Команды, съехавшиеся на этот пиротехнический форум из разных регионов России, состязались в мастерстве разукрашивать небо всевозможными цветами — в итоге, в течение длительного времени все вокруг то и дело вспыхивало, мерцало, светилось и искрилось. Причем, все это — еще и с музыкальным сопровождением.

Полюбоваться красочным шоу в Кумженской роще собрались десятки ростовчан, но эти вспышки над рекой были видны далеко за пределами самого места проведения фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU