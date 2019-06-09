2019-06-09T12:34:38+03:00
Звезды

Губернатор Василий Голубев поддерживает идею установки памятника актрисе Элине Быстрицкой

Ранее казаки заявили о намерении содействовать появлению монумента «лучшей Аксинье всех времен и народов»
Александр СТЕПАНОВ
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Элина Быстрицкая в образе донской казачки Аксиньи. Фото: кадр из фильма.Элина Быстрицкая в образе донской казачки Аксиньи. Фото: кадр из фильма.
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Глава донского региона Василий Голубев заявил, что готов поддержать идею установки памятника актрисе Элине Быстрицкой, сыгравшей донскую казачку Аксинью Астахову экранизации «Тихого Дона», снятой Сергеем Герасимовым по одноименному роману Михаила Шолохова.

- Если есть такое желание людей - то я это поддерживаю, - заявил Голубев в кулуарах ПМЭФ-2019. - Как вариант, местом установки монумента может быть Каменский район, где снимался фильм. Наверное, или же - шолоховские места, станица Вешенская. Надо выбирать. А потом уже должны подключиться к работе специалисты.

Глава донского региона припомнил, что в последний раз виделся с Быстрицкой в апреле 2013-го в Москве, когда он вручал ей орден «За заслуги перед Ростовской областью», и актриса тогда сказала ему, что хотела бы побывать на Дону вновь — в тех местах, где ей когда-то снималась эта эпопея.

Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля нынешнего года на 92-м году жизни. После этого в Ростове-на-Дону появилась идея от общественности установить памятник в честь актрисы, которую называют «лучшей Аксиньей всех времен и народов».

Ранее атаман Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров, комментируя «КП» это предложение, отметил, что казачество с благодарностью относится к Быстрицкой и непременно поддержит эту идею, как только будет конкретика.

Элина Быстрицкая известна по своим ролям в фильмах "В мирные дни", "Неоконченная повесть", "Добровольцы". В 1957-1958 гг. сыграла роль Аксиньи в киноэпопее "Тихий Дон". Состояла в труппе Государственного академического Малого театра, где играла в спектаклях "Веер леди Уиндермир", "Бешенные деньги", "Волки и овцы", "Дачники", "Старик", "Маскарад", "Иванов", "Горе от ума" и др., отмечает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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