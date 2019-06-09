«Только бы не на шашлык»: в Ростове-на-Дону выкрали из частного дома мини-пига
Оригинальна кража произошла в Первомайском районе южной столице: неизвестные, пробравшись в частный дом в пер. Синегорском, похитили... декоративного поросенка.
- Это случилось в пятницу, 7 июня, с 15.30 до 22.30, - рассказал Виктор Генералов. - Украли не материальные вещи, а любимицу всей нашей семьи — мини-пига. Он размером с толстого мопса, черной окраски, а передняя правая лапка белая. Нашедшему - гарантирую вознаграждение!
Впрочем, если воры шли только ради этого домашнего животного, то они наверняка, считают эксперты, понимали, за чем (точнее — за кем) идут: цена такого мини-пига составляет от 10-15 тысяч рублей и выше.
Пользователи соцсетей, проникнувшись призывом спасти и вернуть мини-пига, между тем, разделились во мнениях.
Одни полагают, что в дом вообще забрались местные бомжи, видевшие, как хозяева выгуливают своего питомца, и стащили его только с одной целью — банально съесть.
Другие уверены, что похитители действовали «под заказ».
-Главное, чтобы действительно на шашлык не пустили! Лучше уж пусть в чьи-то другие руки попадет, жалко ведь такую животину! - пишут в комментариях ростовчане.
ИСТОЧНИК KP.RU