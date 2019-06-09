2019-06-09T14:47:08+03:00
Общество

«Только бы не на шашлык»: в Ростове-на-Дону выкрали из частного дома мини-пига

Хозяева похищенного декоративного поросенка говорят, что он был любимцем всей семьи
Александр СТЕПАНОВ
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Стоимость такого мини-пига составляет от 10-15 тысяч рублей и выше. Фото: ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"/Виктор ГенераловСтоимость такого мини-пига составляет от 10-15 тысяч рублей и выше. Фото: ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"/Виктор Генералов
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Оригинальна кража произошла в Первомайском районе южной столице: неизвестные, пробравшись в частный дом в пер. Синегорском, похитили... декоративного поросенка.

- Это случилось в пятницу, 7 июня, с 15.30 до 22.30, - рассказал Виктор Генералов. - Украли не материальные вещи, а любимицу всей нашей семьи — мини-пига. Он размером с толстого мопса, черной окраски, а передняя правая лапка белая. Нашедшему - гарантирую вознаграждение!

Впрочем, если воры шли только ради этого домашнего животного, то они наверняка, считают эксперты, понимали, за чем (точнее — за кем) идут: цена такого мини-пига составляет от 10-15 тысяч рублей и выше.

Пользователи соцсетей, проникнувшись призывом спасти и вернуть мини-пига, между тем, разделились во мнениях.

Одни полагают, что в дом вообще забрались местные бомжи, видевшие, как хозяева выгуливают своего питомца, и стащили его только с одной целью — банально съесть.

Другие уверены, что похитители действовали «под заказ».

-Главное, чтобы действительно на шашлык не пустили! Лучше уж пусть в чьи-то другие руки попадет, жалко ведь такую животину! - пишут в комментариях ростовчане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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