2019-06-09T16:41:05+03:00
Происшествия

В Ростовской области двое парней и девушка ограбили приятеля

Злоумышленники пробрались в его квартиру и стащили компьютер
Александр СТЕПАНОВ
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Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД по РО.Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД по РО.
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Начинающее криминальное трио задержали полицейские в Азове: двум парням и девушке одного из них грозит реальный срок за совершенную совместно кражу.

- Один из этой троицы, 22-летний местный житель, уже имел срок за аналогичное преступление, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главке МВД. - Тем не менее, этот опыт, видимо, его ничему не научил: прихватив подругу-сверстницу и еще одного товарища примерно такого же возраста, он вновь отправился «на дело».

В этот раз в качестве объекта была выбрана квартира их приятеля-студента: вызнав, что того не будет дома, подельники свернули замок на входной двери и проникли внутрь. Из ценного, впрочем, забрали только стационарный компьютер — не мудрствуя лукаво, они отнесли его домой к одному из членов «коллектива».

- Злоумышленников вычислили участковые, - отметили в ГУ МВД по РО. - Похищенный компьютер изъят, его уже вернули законному владельцу. Заправила в этом трио задержан, остальных двоих решили оставить под подпиской о невыезде.

Добавим, что санкции статьи 158 УК РФ (ч. 3) предусматривают до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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