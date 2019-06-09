2019-06-09T18:00:53+03:00
Происшествия

«Водитель все сделал правильно»: в мэрии Ростова-на-Дону прокомментировали ЧП с возгоранием автобуса

Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание электропроводки
Александр СТЕПАНОВ
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Автобус пострадал очень серьезно, но отправлять его на свалку не будут: перевозчик пообещал восстановить машину за пару месяцев. Фото: предоставлено мэрией.Автобус пострадал очень серьезно, но отправлять его на свалку не будут: перевозчик пообещал восстановить машину за пару месяцев. Фото: предоставлено мэрией.
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В администрации Ростова-на-Дону прокомментировали инцидент с возгоранием автобуса №83, произошедшее в воскресенье, 9 июня, днем на пр. Нагибина.

- Как сообщает транспортная компания, которой принадлежит транспорт, причина возгорания, по предварительным данным - короткое замыкание электропроводки, - отметили в мэрии. - Стоит отметить, что водитель, как только заметил первые неполадки, согласно инструкции, остановил транспортное средство и высадил пассажиров. В момент возгорания и задымления салона автобус был пустой. Возгорание было оперативно ликвидировано.

ЧП, напомним, произошло неподалеку от остановки «Общежитие», напротив студенческого парка ДГТУ. Как рассказали очевидцы, источник возгорания находился в задней части автобуса — там, где располагается двигатель.

Кстати, отправлять на свалку пострадавшую машину не будут: перевозчик уже объявил, что займется ее восстановлением, и это займет около двух месяцев.

Видео загоревшегося автобуса на пр. Нагибина в Ростове-на-Дону 09.06.2019.//ВК, паблик "Ростов Главный"

ИСТОЧНИК KP.RU

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