«Моя вторая мамочка»: Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова поделилась фото со свекровью на отдыхе в Турции

СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-10T11:00:15+03:00

Анастасия и Дмитрий счастливы несмотря ни на что.

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Всего за день фотография супруги футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова набрала больше 57 тысяч лайков. Поводом для этого стало фото, которое опубликовала Анастасия на своей странице в Инстаграм. Сейчас семья отдыхает в Турции вместе с маленькой дочкой. Судя по всему, на отдых с ними отправилась и мама Дмитрия.

- Знакомьтесь, моя вторая мамочка Оля, - подписала кадр Анастасия, на котором она стоит на фоне морского пейзажа вместе со свекровью. А следующим сообщением добавила: «Злюк буду блокировать беспощадно».

kostenko.94 Знакомьтесь, моя вторая мамочка Оля

Однако куда без них, многие тут же принялись злорадствовать по теме:

- Эта мама уже счет потеряла очередным невесткам, посмотрим, чем эти муси-пуси закончатся, - написал один из интернет-пользователей, вероятно, имея ввиду два предыдущих брака спортсмена, один из которых был с ТВ-ведущей Ольгой Бузовой.

- Мама должна быть одна! А хорошие отношения со свекровью, это отлично, - расставила свои акценты другая подписчица.

kostenko.94 In love @tarasov23

Но многие все же поддержали Анастасию: «Любой маме всегда хорошо, когда ее сыну хорошо!», «Люди не умеют радоваться счастью других: мир сходит с ума!», «Счастья вам и вашей семье, Настенька».

ИСТОЧНИК KP.RU