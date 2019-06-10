«Уже думали разучилась»: Русская Русалка Влада Чигирева показала идеальный шпагат прямо на улице
Русская Русалка Влада Чигирева из Ростова-на-Дону продемонстрировала своим подписчикам идеальную растяжку. На своей страничке в Инстаграм Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию опубликовала фотографию идеального шпагата.
- Вот это жара на улице, - констатировала пловчиха. - Как хорошо, что мы все летние дни просиживаем в бассейне. А если без шуток, то очень хочется уже в отпуск, а ведь до главного старта еще целый месяц. А вы уже думаете об отпуске? Или может он у вас уже начался?
Поклонники живо откликнулись на вопрос, заданный Владой и делились своими планами.
- Уже закончился. Так что могу только позавидовать тем, у кого он через месяц, - подбодрил спортсменку один из них.
- А я от души искренне в тайне завидую тому, что Вы можете спасать себя от жары именно в воде, - написала другая.
А был и такой комментарий: «Наконец-то шпагат! Я уж грешным делом подумал, что ты его делать разучилась».
ИСТОЧНИК KP.RU