2019-06-10T09:35:49+03:00
Общество

«Уже думали разучилась»: Русская Русалка Влада Чигирева показала идеальный шпагат прямо на улице

Поклонники в восторге от растяжки спортсменки
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники в восторге от спортсменки. Фото: Инстаграм Влада Чигирева.Поклонники в восторге от спортсменки. Фото: Инстаграм Влада Чигирева.
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Русская Русалка Влада Чигирева из Ростова-на-Дону продемонстрировала своим подписчикам идеальную растяжку. На своей страничке в Инстаграм Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию опубликовала фотографию идеального шпагата.

- Вот это жара на улице, - констатировала пловчиха. - Как хорошо, что мы все летние дни просиживаем в бассейне. А если без шуток, то очень хочется уже в отпуск, а ведь до главного старта еще целый месяц. А вы уже думаете об отпуске? Или может он у вас уже начался?

Поклонники живо откликнулись на вопрос, заданный Владой и делились своими планами.

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Вот это жара на улице
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- Уже закончился. Так что могу только позавидовать тем, у кого он через месяц, - подбодрил спортсменку один из них.

- А я от души искренне в тайне завидую тому, что Вы можете спасать себя от жары именно в воде, - написала другая.

А был и такой комментарий: «Наконец-то шпагат! Я уж грешным делом подумал, что ты его делать разучилась».

ИСТОЧНИК KP.RU

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