2019-06-10T09:51:37+03:00
Общество

Пришла жара: в Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность

Спасатели просят жителей быть осторожнее
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Спасатели Ростовской области распространили предупреждение о повышенной пожарной опасности. Причина - жара. В течение двух дней (11 и 12 июня) полыхнуть может из-за любой искры.

- По данным Ростовского гидрометцентра, местами в северо-западных (Верхнедонской, Шолоховский, Каменский), северо-восточных (Советский, Боковский, Морозовский, Милютинский, Обливский, Тацинский), южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский), юго-восточных (Зимовниковский, Дубовский, Орловский) районах и Приазовье, - говорится в сообщении МЧС России по Ростовской области.

Жителей просят строго соблюдать правила безопасности, воздержаться от разведения костров на природе, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, не бросать в лесу горящие спички и не затушенные окурки.

ВНИМАНИЕ!

При необходимости обращайтесь по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU

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