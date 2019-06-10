Химия в действии: «Мисс Россия» Алина Санько примерила новый образ в кудряшках

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-10T10:57:39+03:00

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«Мисс Россия» Алина Санько из города Азова Ростовской области удивила подписчиков новым образом.

- Небольшой эксперимент с прической-новая укладка, - подписала красавица снимок, на котором она с кучеряшками. - Как говорится, у кого прямые волосы мечтают о кудряшках, а у кого они вьются, чаще выпрямляют их. Мы, девушки, очень интересные создания, бесспорно. А как Вам мои кудряшки? Они мне идут?

ms.alinasanko Небольшой эксперимент с прической

Поклонники поддержали модель. В числе комментариев были и такие: «Тебе очень идут кудряшки», «Алинка красивая», «Прелесть!», «Милашка с таким же характером», «Пышная Алина...!!!» и «Во всех обличьях ты душенька хороша». Фото в новом образе оценили почти семь тысяч поклонников.

Напомним, Алина Санько стала самой красивой девушкой страны, после того, как одержала оглушительную победу на главном конкурсе красоты России. Сейчас на нее равняются тысячи девушек. При этом, Алина задает новый тренд - на поэзию и романтику, а не на силиконовые губы.

ИСТОЧНИК KP.RU