2019-06-10T10:08:59+03:00
Общество

«6 лет я была «разводящей»»: «Миссис Россия» Полина Диброва призналась, что в детстве занималась баскетболом

Правда, теперь красавица демонстрирует навыки на детской площадке
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники в восторге от красоты Полины Дибровой. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Поклонники в восторге от красоты Полины Дибровой. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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Неожиданное признание сделала «Миссис Россия» Полина Диброва, рассказав своим поклонникам о спортивном прошлом. В своем Инстаграм красавица и мама троих детей опубликовала фотографию, сделанную вовремя детского праздника. На ней Полина подпрыгивает вверх и радует окружающих своей очаровательной улыбкой.

- Когда-то, в детстве, мной был выбран баскетбол, - поделилась воспоминаниями многодетная мать. - Добрых 6 лет я была «разводящей», и чуть меньше капитаном своей команды. Теперь применяю навыки лишь на детских площадках и праздниках.

А после спросила у поклонников: «А какой спорт был первым в твоей жизни?».

polinadibrovapolinadibrova
Когда-то, в детстве, мной был выбран баскетбол
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Одна из них честно рассказала: «В школе через резинку прыгали в первом классе».

Остальные оценили снимок, поставив под ним несколько сотен лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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