«6 лет я была «разводящей»»: «Миссис Россия» Полина Диброва призналась, что в детстве занималась баскетболом
Неожиданное признание сделала «Миссис Россия» Полина Диброва, рассказав своим поклонникам о спортивном прошлом. В своем Инстаграм красавица и мама троих детей опубликовала фотографию, сделанную вовремя детского праздника. На ней Полина подпрыгивает вверх и радует окружающих своей очаровательной улыбкой.
- Когда-то, в детстве, мной был выбран баскетбол, - поделилась воспоминаниями многодетная мать. - Добрых 6 лет я была «разводящей», и чуть меньше капитаном своей команды. Теперь применяю навыки лишь на детских площадках и праздниках.
А после спросила у поклонников: «А какой спорт был первым в твоей жизни?».
Одна из них честно рассказала: «В школе через резинку прыгали в первом классе».
Остальные оценили снимок, поставив под ним несколько сотен лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU