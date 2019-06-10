2019-06-10T10:32:26+03:00
Общество

Старая песня: ФК "Ростов" просит перенести концерт "Ленинграда" на "Ростов-Арене"

Дату грандиозного шоу хотят подвинуть на две недели
Илья БОГОМОЛОВ
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В 2019 году "Ленинград" запланировал грандиозный стадионный тур. Фото: Елена БЛЕДНЫХ.В 2019 году "Ленинград" запланировал грандиозный стадионный тур. Фото: Елена БЛЕДНЫХ.
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13 сентября в Ростове на новом стадионе на левом берегу Дона запланирован грандиозный концерт группы "Ленинград". Однако шоу опять помешает футбольной команде "желто-синих", так как уже 15 числа она должна принимать у себя в гостях клуб "Ахмат", а поле может быть сильно повреждено после выступления популярной рок-группы. Об этом рассказал PR-директор "Ростова" Денис Штанько.

- Мы предлагаем перенести концерт "Ленинграда" на 31 августа – 1 сентября, чтобы у агрономов было две недели до ближайшего домашнего матча для приведения поля в порядок, - цитирует его издание "Спорт-Экспресс".

Напомним, так же было и в прошлом году. "Ростов" подвинул шоу Басты, который стал первым концертом на новом стадионе, с 23 на 29 сентября. Причина - мероприятие было назначено в один день с игрой. В итоге противостояние футбольного клуба и артиста вылилось в скандал. "Газонный" вопрос, кстати, мог помешать и проведению концерта "Ленинграда", но организаторы заверили, что этого не произойдет.

Штанько также отметил, что соглашение об аренде "Ростов-Арены" до сих пор не подписано, из-за чего клуб не может начать продажу сезонных абонементов на матчи. Якобы управляющая организация стадиона внесла изменения в условия договора, и с некоторыми пунктами "Ростов" не согласен. Пока что стороны не пришли к компромиссу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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