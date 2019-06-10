2019-06-10T10:55:07+03:00
Общество

«Вам бы первое место досталось»: «Мисс Россия» Татьяне Котовой предложили стать королевой нарцисов

Красавица сейчас находится в Австрии
ГОШЕВ Игорь
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Певица и модель сейчас отдыхает в Австрии. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Певица и модель сейчас отдыхает в Австрии. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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Поющая «Мисс Россия» Татьяна Котова из Ростовской области сейчас находится в Австрии, о чем доверительно сообщила подписчикам своего Инстаграм. Модель опубликовала фотографии, с фестиваля нарцисов, немного рассказав поклонникам о нем и как там проходит праздник.

- Кроме огромных цветущих полей, фишкой фестиваля считается парад, когда сотни цветочных фигур на крышах автомобилей разного калибра ездят весь день и радуют своей эстетикой и невероятным благоуханием, - написала Татьяна.

И сравнила атмосферу праздника с российским Днем города: «Так же все гуляют в национальных костюмах по улицам, отдыхают, пьют и фотографируются». А еще сообщила, что местные устраивают здесь свой конкурс красоты — выбирают Королеву нарциссов и двух ее Принцесс, которые целый год носят этот цветочный титул.

kottovakottova
В Австрии
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Поклонники сразу же задали вопрос одной из самых красивых девушек России: «Вы в конкурсе участвовали?». Хотя многие сошлись во мнении, что если бы ответ был положительным, то цветочный титул был бы точно за Татьяной.

- Вы бы точно выиграли в этом конкурсе красоты, - написал один из Интернет-поклонников.

- А жаль, надо было поучаствовать, сразу 1-е место! - согласен другой.

- Черное декольте вам очень идет. Вы просто богиня, Татьяна! - осыпал комплиментами блондинку третий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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