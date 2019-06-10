2019-06-10T10:53:36+03:00
Общество

«Обалдеть просто, какая фигура!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова задает новый тренд в моде

Красавица предложила носить купальник вместе с кроссовками
ГОШЕВ Игорь
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У красавицы, что ни снимок - шедевр. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.У красавицы, что ни снимок - шедевр. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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«Мисс Интерконтиненталь» Валентину Расулову многие ее подписчики уже называют самым настоящим бьюти-блогером за то, что модель из Ростова-на-Дону частенько дает на своей странице в Инстаграм дельные советы по красоте.

Вот и очередной ее пост, как говорится, на злобу дня. Блондинка рассказала своим подписчикам о лазерной эпиляции, ее плюсах и минусах. А заодно продемонстрировала результат фотографией, на которой она в соблазнительном купальнике и кроссовках. Многие уже восприняли ее образ как призыв к действию. А что и до пляжа идти удобно, и вообще.

rasulova_valentinarasulova_valentina
Лазерная эпиляция
1386 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Фанаты тут же принялись хвалить Валентину, которая скрупулезно следит за собой: «Обалдеть просто, какая фигура», «Отлично выглядишь», «Я тебе лайк поставил потому, что ты очень красиво получилась на фото» и «Фото огонь».

Пост красавицы-модели собрал больше тысячи лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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