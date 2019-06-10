СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-10T11:10:51+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на неделю 10-16 июня 2019: жарко и без дождей. Если верить прогнозам синоптиков, от летнего зноя в донской столице ближайшие несколько дней будет не продохнуть. Так, в понедельник, 10 июня, ожидается до 31 градуса выше нуля. Ветер будет восточный, его скорость может достигать одиннадцати метров в секунду.

Во вторник, 11 июня, будет солнечно - в дневные часы от 25 до 31 градуса выше нуля. Ветер усилится до 14 метров в секунду. В среду, 12 июня, метеорологи прогнозируют до плюс 33 градусов. А вот четверг, 13 июня, обещает быть самым жарким днем предстоящей недели. Столбики уличных термометров будут показывать до 34 со знаком плюс. Однако уже к пятнице, 14 июня, жара пойдет на спад - до плюс 30 градусов в дневные часы. А в выходные также солнечно и до 31 со знаком плюс. Ветра практически уже не будет.

Атмосферное давление все дни будет ниже нормы. Исключение составит пятница, 14 июня - тогда оно будет соответствовать - до 755 миллиметрам ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU