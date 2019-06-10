В Ростовской области оштрафовали больше 15 тысяч водителей, которые не уступили дорогу пешеходам

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-10T11:55:27+03:00

В Ростовской области больше 15 тысячи водителей попались на карандаш госавтоинспекторов после того, как не уступили дорогу пешеходам. Фото: Ольга Крыльцова

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области больше 15 тысяч водителей попались на карандаш госавтоинспекторов после того, как не уступили дорогу пешеходам. Такую статистику за пять месяцев этого года озвучили в региональном Управлении ГИБДД. В частности, за это время были составлены 15 241 протокол об административном нарушении. Как добавили в ведомстве, наказание составляет от 1,5 до 2,5 тысячи рублей в виде штрафа. По мнению госавтоинспекторов, пешеходы являются наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения. Именно поэтому предупредить аварии с их участием - одно из приоритетных направлений деятельности.

Напомним, в минувшие выходные на улице Вятской, что в Первомайском районе города, насмерть был сбит 80-летний пешеход. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. А приехавшим на место врачам скорой помощи оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего: травмы, которые он получил оказались не совместимыми с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU