2019-06-10T11:55:27+03:00
Общество

В Ростовской области оштрафовали больше 15 тысяч водителей, которые не уступили дорогу пешеходам

Размер штрафа от 1,5 до 2,5 тысячи рублей
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области больше 15 тысячи водителей попались на карандаш госавтоинспекторов после того, как не уступили дорогу пешеходам.В Ростовской области больше 15 тысячи водителей попались на карандаш госавтоинспекторов после того, как не уступили дорогу пешеходам.Фото: Ольга Крыльцова
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В Ростовской области больше 15 тысяч водителей попались на карандаш госавтоинспекторов после того, как не уступили дорогу пешеходам. Такую статистику за пять месяцев этого года озвучили в региональном Управлении ГИБДД. В частности, за это время были составлены 15 241 протокол об административном нарушении. Как добавили в ведомстве, наказание составляет от 1,5 до 2,5 тысячи рублей в виде штрафа. По мнению госавтоинспекторов, пешеходы являются наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения. Именно поэтому предупредить аварии с их участием - одно из приоритетных направлений деятельности.

Напомним, в минувшие выходные на улице Вятской, что в Первомайском районе города, насмерть был сбит 80-летний пешеход. По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. А приехавшим на место врачам скорой помощи оставалось констатировать лишь смерть пострадавшего: травмы, которые он получил оказались не совместимыми с жизнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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