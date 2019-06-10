В Таганроге при пожаре в девятиэтажном доме пострадал человек
В воскресенье, 9 июня, поздно вечером в городе Таганроге Ростовской области произошло ЧП. Известно, что вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил в 19:05. Звонившие рассказали, что горит квартира в девятиэтажке. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Чехова.
- Общая площадь возгорания составила около десяти квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - Уже через девять минут огонь удалось локализовать, а еще через четыре полностью ликвидировать. На месте работали семь человек огнеборцев и три спецмашины.
Сообщается об одном пострадавшем.
В ведомстве напоминают, что необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку от этого зависит не только сохранность имущества, но и жизнь.
В настоящее время по факту пожара проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.
АЛЛО!
В случае обнаружения пожара, звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».
ИСТОЧНИК KP.RU