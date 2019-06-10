2019-06-10T11:54:02+03:00
Общество

В Таганроге при пожаре в девятиэтажном доме пострадал человек

ЧП случилось накануне, 9 июня, поздно вечером
Ольга ГОПАЛО
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Огонь удалось потушить за девять минут.Огонь удалось потушить за девять минут.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В воскресенье, 9 июня, поздно вечером в городе Таганроге Ростовской области произошло ЧП. Известно, что вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил в 19:05. Звонившие рассказали, что горит квартира в девятиэтажке. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Чехова.

- Общая площадь возгорания составила около десяти квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону. - Уже через девять минут огонь удалось локализовать, а еще через четыре полностью ликвидировать. На месте работали семь человек огнеборцев и три спецмашины.

Сообщается об одном пострадавшем.

В ведомстве напоминают, что необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку от этого зависит не только сохранность имущества, но и жизнь.

В настоящее время по факту пожара проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

АЛЛО!

В случае обнаружения пожара, звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU

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