2019-06-10T11:52:49+03:00
Общество

В Ростовской области врачи попались на подделке карт о прохождении диспансеризации

Инцидент случился в Константиновском районе
Ольга ГОПАЛО
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Внимание прокуроров привлекли медики одного из районов Ростовской области. Фото: ГОПАЛО Ольга.Внимание прокуроров привлекли медики одного из районов Ростовской области. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Хищение бюджетных денежных средств выявили в Константиновском районе Ростовской области. Известно, что инцидент случился в одной из местных больниц. По данным прокуроров, медики подделывали карты больных.

Как сообщили в областной прокуратуре, сотрудники медучреждения сделали подложные медицинские карты на амбулаторных пациентов. Фишка в том, что медицинскую диспансеризацию в 2018 году они проходили только по бумагам, но не по факту. В итоге, специалисты предоставили в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования региона липовые данные, получив из бюджета дополнительные выплаты стимулирующего характера.

В итоге, в отношении предприимчивых медиков было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок до десяти лет.

В надзорном ведомстве добавили, что расследование уголовного дело находится у них на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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