В Ростовской области врачи попались на подделке карт о прохождении диспансеризации

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-10T11:52:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Хищение бюджетных денежных средств выявили в Константиновском районе Ростовской области. Известно, что инцидент случился в одной из местных больниц. По данным прокуроров, медики подделывали карты больных.

Как сообщили в областной прокуратуре, сотрудники медучреждения сделали подложные медицинские карты на амбулаторных пациентов. Фишка в том, что медицинскую диспансеризацию в 2018 году они проходили только по бумагам, но не по факту. В итоге, специалисты предоставили в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования региона липовые данные, получив из бюджета дополнительные выплаты стимулирующего характера.

В итоге, в отношении предприимчивых медиков было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, штраф до миллиона рублей и лишение свободы на срок до десяти лет.

В надзорном ведомстве добавили, что расследование уголовного дело находится у них на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU