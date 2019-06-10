2019-06-10T12:11:32+03:00
Общество

Прожиточный минимум в Ростовской области за 1 квартал 2019 года за год вырос на 6,5 процента

Выясняем, сколько составил в Ростовской области прожиточный минимум за 1 квартал 2019 года
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, сколько составил в Ростовской области прожиточный минимум за 1 квартал 2019 года.Выясняем, сколько составил в Ростовской области прожиточный минимум за 1 квартал 2019 года.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Прожиточный минимум в Ростовской области за 1 квартал 2019 года за год вырос на 6,5 процента. Такие цифры озвучили специалисты Ростовстата, опубликовав свежие данные.

Так, величина прожиточного минимума составила 10 949 рублей для работающего населения. На 272 рубля он ниже для детей. Для пенсионеров сумма составила 8 367 рублей. Специалисты сравнили эти цифры с первым кварталом предыдущего года. И оказалось, что размер прожиточного минимума вырос в среднем на 6,5 процента за год. Эта цифра применима к людям пенсионного возраста, на одну десятую процента ниже, чем у них, он для работающих жителей региона. А вот у детей рост составил 7,1 процента.

К слову, в размер прожиточного минимума входит минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров, а также расходы по обязательным платежам и сборам на месяц. По данным статистиков, чуть меньше половины суммы уходит как раз-таки на еду - в среднем, 4 565 рубля.

Напомним, на основе прожиточного минимума рассчитываются, в том числе и социальные пособия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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