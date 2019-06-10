2019-06-10T14:12:09+03:00
Общество

ЮФУ получил награду на международном форуме ведущих вузов «Глобальная конкурентоспособность»

Вуз отметили в номинации «Инновационная инфраструктура»
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: пресс-служба ЮФУФото: пресс-служба ЮФУ
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В начале июня в Москве состоялся VII Международный форум ведущих вузов «Глобальная конкурентоспособность», в рамках которого обсуждаются действенные способы повышения конкурентоспособности вузов на национальном и глобальном уровнях с учетом вызовов эпохи цифровизации. А среди обсуждаемых тем: «Как цифровизация изменит образовательную среду», «Репутация университетов: инструменты влияния на имидж», «Сотрудничество университетов и школ: как вырастить сильного абитуриента», «Практический опыт повышения конкурентоспособности вузов». Участие в форуме принимают более 250 делегатов. Это ведущие российские и зарубежные университеты, члены ассоциации IREG Observatory, представители органов власти и компании – крупнейшие работодатели, а также СМИ.

Фото: пресс-служба ЮФУ

Фото: пресс-служба ЮФУ

В числе участников и Южный федеральный университет. По итогам форума вуз был награжден дипломом в номинации «Инновационная инфраструктура».

Кроме того, в пленарной дискуссии «Устойчивое развитие университетов в эпоху новых вызовов», где обсуждалось, как цифровизация изменит образовательную среду, какие инструменты влияют на репутацию университетов, приняла участие врио ректора ЮФУ Инна Шевченко. Участники дискуссии обменялись опытом на тему повышения конкурентоспособности вузов. В рамках встречи Инна Константиновна рассказала о том, на какую аудиторию направлены основные усилия по продвижению бренда ЮФУ, какая из аудиторий является наиболее важной, а также поделилась способами взаимодействия с ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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