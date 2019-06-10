2019-06-10T16:47:12+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону банда лже-риелторов кинула 100 человек на сделках с жильем

Они брали деньги за услуги, которые не предоставляли
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону сотрудников агентства недвижимости подозревают в мошенничестве. Они обманывали клиентов, предоставляя мифические услуги.

- Как следует из материалов уголовного дела, 34-летний житель города Таганрога на подставное лицо зарегистрировал фирму по сдаче жилья внаем, - рассказали подробности в полиции. - С октября 2018 года предполагаемый организатор группы и шестеро его сообщников - трое мужчин и четыре женщины - арендовали несколько офисных помещений в центре города Ростова-на-Дону и разместили объявление о предоставлении услуг своей компании на одном из интернет-сайтов.

Роли между фигурантами были четко распределены: один из них отвечал за покупку сим-карт и сотовых телефонов, представлялся владельцем квартир, другой, к примеру, охранял офис от назойливых клиентов, а вот женщины выступали в качестве менеджеров. Периодически злоумышленники меняли адреса и названия фирм, но предпочитали арендовать помещения в центре.

Схема была простой: они предлагали клиентам снять жилье за смешные суммы, только деньги (от 2000 до 4000 рублей) просили вперед, заключая договор. На первый звонок человека, который ищет квартиру, якобы отвечал хозяин, но после переставал выходить на связь. Когда клиент возвращался в офис, ему показывали договор, в котором было прописано «информационные услуги» и не указан период, за который они должны быть предоставлены.

По предварительным данным, от хитрых риелторов пострадали более 100 человек. Членов банды будут судить за мошенничество в значительном размере.

- В рамках уголовного дела изъяты ноутбуки, сотовые телефоны и более 400 сим-карт различных операторов сотовой связи, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Если вина обвиняемых будет доказана в суде, им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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