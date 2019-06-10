В Ростове-на-Дону "человек с огромным сердцем" в жару установил кондиционер на улице

СЕГОДНЯ 17:15 2019-06-10T17:19:33+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фото внутреннего блока кондиционера, установленного на стене дома, то есть на улице. Автор снимка пошутил, что некий "человек с огромным сердцем" позаботился о местных жителях и организовал для людей охлаждение в жару. Горожане оценили юмор множеством лайков и смайликов. Одни комментаторы предположили, что установка техники прошла неправильно, потому что ее производила дешевая рабочая сила (тут же вспомнились комедийные персонажи Равшан и Джамшут). Другие предложили вариант, что хозяин квартиры решил сделать все сам, но не разобрался что-куда выносить.

Где именно был установлен такой кондиционер - осталось неизвестным. Ни на фото, в подписи к нему адрес дома не значится.

Напомним, что в ближайшие дни в Ростовской области спасателями объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU