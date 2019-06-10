2019-06-10T17:19:33+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону "человек с огромным сердцем" в жару установил кондиционер на улице

Фото устройства обсуждают в соцсетях
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото из группы ВК "Ростов Главный".Фото из группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Ростовчане в социальной сети обсуждают фото внутреннего блока кондиционера, установленного на стене дома, то есть на улице. Автор снимка пошутил, что некий "человек с огромным сердцем" позаботился о местных жителях и организовал для людей охлаждение в жару. Горожане оценили юмор множеством лайков и смайликов. Одни комментаторы предположили, что установка техники прошла неправильно, потому что ее производила дешевая рабочая сила (тут же вспомнились комедийные персонажи Равшан и Джамшут). Другие предложили вариант, что хозяин квартиры решил сделать все сам, но не разобрался что-куда выносить.

Где именно был установлен такой кондиционер - осталось неизвестным. Ни на фото, в подписи к нему адрес дома не значится.

Напомним, что в ближайшие дни в Ростовской области спасателями объявлено штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области экс-начальницу отделения почтамта приговорили к условному сроку за присвоение 300 тысяч рублей
Трансляцию «Бизон-Трек-Шоу» от «Ростелекома» посмотрели 1,5 млн. человек
Губернатор предложил извиниться перед ростовчанами за отсутствие горячей воды
В Ростове-на-Дону банда лже-риелторов кинула 100 человек на сделках с жильем
ЮФУ получил награду на международном форуме ведущих вузов «Глобальная конкурентоспособность»
Прожиточный минимум в Ростовской области за 1 квартал 2019 года за год вырос на 6,5 процента
В Ростовской области врачи попались на подделке карт о прохождении диспансеризации
В Таганроге при пожаре в девятиэтажном доме пострадал человек
В Ростовской области оштрафовали больше 15 тысяч водителей, которые не уступили дорогу пешеходам
Отключение света 11 июня 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 10-16 июня 2019: жарко и без дождей
«Обалдеть просто, какая фигура!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова задает новый тренд в моде
Какой купить автомобиль и где лучшие цены: расскажем в рамках «Автотура с «Комсомолкой»
«Вам бы первое место досталось»: «Мисс Россия» Татьяне Котовой предложили стать королевой нарцисов
Старая песня: ФК "Ростов" просит перенести концерт "Ленинграда" на "Ростов-Арене"
«Ну как можно быть настолько красивой!»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева сразила поклонников очередным модным образом
«6 лет я была «разводящей»»: «Миссис Россия» Полина Диброва призналась, что в детстве занималась баскетболом
Химия в действии: «Мисс Россия» Алина Санько примерила новый образ в кудряшках
Пришла жара: в Ростовской области объявили чрезвычайную пожароопасность
«Уже думали разучилась»: Русская Русалка Влада Чигирева показала идеальный шпагат прямо на улице
«Мир сошел с ума!»: Подписчики обсуждают фото в стиле «ню» звезды Playboy Марии Лиман с подружкой
«Моя вторая мамочка»: Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова поделилась фото со свекровью на отдыхе в Турции
В Ростовской области обрушилась часть стены жилого двухэтажного дома
«Водитель все сделал правильно»: в мэрии Ростова-на-Дону прокомментировали ЧП с возгоранием автобуса
В Ростовской области двое парней и девушка ограбили приятеля
«Только бы не на шашлык»: в Ростове-на-Дону выкрали из частного дома мини-пига