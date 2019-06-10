2019-06-10T17:39:24+03:00
Общество

Губернатор предложил извиниться перед ростовчанами за отсутствие горячей воды

Об этом Василий Голубев написал в своем Твиттере
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В кранах ростовчан уже какую неделю нет горячей водыВ кранах ростовчан уже какую неделю нет горячей водыФото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА
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Возмущения ростовчан, которые вот уже больше двух недель страдают из-за отсутствия горячей воды, услышал губернатор Ростовской области. В своем Твиттере он заявил, что ответственные лица должны принести извинения.

- Часть ростовчан остаются без горячей воды - это безобразие! Когда технические работы не укладываются в нормативные сроки, за это кто-то должен ответить, - говорится в сообщении Василия Гоулбева. - "Лукойл" обязательно должен провести перерасчет за неподанную горячую воду, вернуть деньги людям и извиниться.

Напомним, после привычного отключения воды после отопительного сезона начались проверки коммуникаций, которые привели к массовым порывам. Устранение аварий затянулось настолько, что тема горячей воды стала одной из обсуждаемых в социальных сетях.

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Добрая половина города будет вынуждена греть воду в кастрюльках уже с 17 июня. О плановых отключениях горячей воды сообщают «Ростовские тепловые сети» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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