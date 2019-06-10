Трансляцию «Бизон-Трек-Шоу» от «Ростелекома» посмотрели 1,5 млн. человек

СЕГОДНЯ 17:43 2019-06-10T17:43:49+03:00

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Трансляция «Бизон-Трек-Шоу 2019», организованная «Ростелекомом» для «Матч ТВ»,собрала 1,5 млн просмотров. Запись события была доступна в сервисе «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» еще 5 дней с момента прямого эфира. Для наилучшего качества вещания национальный оператор связи обеспечил радиомост с широкой полосой доступа и канал со скоростью 100 Мбит/с. Само мероприятие посетили порядка 40 000 зрителей.

«“Бизон-Трек-Шоу” — уникальное событие, которое вызывает повсеместный интерес, но происходит только в Ростовской области. Мы считаем своей миссией поделиться эмоцией этого дня со всей Россией. Зрители, объединенные атмосферой драйва, чувствуют себя на поле почти семьей. И рад отметить, что«семья» абонентов «Ростелекома» на шоу приросла почти на 1000 человек», — резюмировал Андрей Махаев, заместитель директора Ростовского филиала, директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком».

Трансляцию «Бизон-Трек-Шоу» от «Ростелекома» посмотрели 1,5 млн. человекФото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Во время шоуработали специалисты компании, которые знакомили гостей с сервисами «Умный дом», «Видеонаблюдение» и «Мобильная связь». Все желающие могли убедиться вкачестве оборудования, легкости его использования и безопасности: видеокамеры от «Ростелекома» имеют интуитивно понятный интерфейс и защиту от постороннего доступа, а записанные на них данные безопасно хранятся в федеральных центрах обработки данных.

Пользователями системы «Умный дом» стали и призеры гонок «Бизон-Трек-Шоу 2019». Четыре самых быстрых механизатора – Вячеслав Миронов, Эдильбий Караянов, Юрий Архипцев и Роман Струк – получили призы от «Ростелекома».

«Мы настроены на скорость и развитие, поэтому приглашаем в свой проект самых надежных партнеров. Благодаря «Ростелекому» год от года мы вовлекаем все большую аудиторию в число наших поклонников», – прокомментировал Сергей Суховенко, генеральный директор компании «Бизон».

Единственные в России гонки на тракторах проводятся в Ростовской области на 4 км трассы Ростов-на-Дону – Таганрог. Первое соревнование состоялось в 2002 году. Запись «Бизон-Трек-Шоу 2019» можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU