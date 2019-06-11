До конце года в Ростовской области отремонтируют 189 дорог

СЕГОДНЯ 08:06 2019-06-11T08:08:15+03:00

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В текущем году на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ростовской области направят 6,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает донское правительство. В списке на приведение в порядок 189 дорожных объектов в 21 муниципальном образовании в трех агломерациях - Ростовской, Шахтинской и Таганрогской.

Только в южной столице до зимы запланировано отремонтировать 19 дорог. Одна из них - по улице Беляева - уже готова. Участок по улице Зои Космодемьянской, по словам подрядчика, будет сдан до 1 июля, раньше намеченного срока.

Чиновники отмечают, что для повышения безопасности дорог нужно развивать систему фотовидеофиксации, особенно на аварийно-опасных участках. В частности, ростовский центр безопасности дорожного движения, где в сутки аналитики обрабатывают более 17 тысяч фотофактов с признаками нарушений ПДД (в пиковые дни – более 95 тысяч), необходимо дооснастить оборудованием. Глава региона принял решение направить на закупку программного обеспечения для этого предприятия 10 миллионов рублей из областного бюджета.

Добавим, что всего на выполнение дорожного нацпроекта до конца 2024 года в Ростовской области будет направлено 45,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU