2019-06-11T08:08:15+03:00
Авто

До конце года в Ростовской области отремонтируют 189 дорог

На эту цель выделили 6,4 миллиарда рублей
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Ремонт улицы Беляева уже закончен.Ремонт улицы Беляева уже закончен.Фото: Правительство РО
Изменить размер текста:

В текущем году на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ростовской области направят 6,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает донское правительство. В списке на приведение в порядок 189 дорожных объектов в 21 муниципальном образовании в трех агломерациях - Ростовской, Шахтинской и Таганрогской.

Только в южной столице до зимы запланировано отремонтировать 19 дорог. Одна из них - по улице Беляева - уже готова. Участок по улице Зои Космодемьянской, по словам подрядчика, будет сдан до 1 июля, раньше намеченного срока.

Чиновники отмечают, что для повышения безопасности дорог нужно развивать систему фотовидеофиксации, особенно на аварийно-опасных участках. В частности, ростовский центр безопасности дорожного движения, где в сутки аналитики обрабатывают более 17 тысяч фотофактов с признаками нарушений ПДД (в пиковые дни – более 95 тысяч), необходимо дооснастить оборудованием. Глава региона принял решение направить на закупку программного обеспечения для этого предприятия 10 миллионов рублей из областного бюджета.

Добавим, что всего на выполнение дорожного нацпроекта до конца 2024 года в Ростовской области будет направлено 45,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аэропорту Платов полицейские сняли с рейса пьяную женщину
Домохозяйка из Ростовской области стала миллионером, выиграв квартиру
Отключение света в Ростове-на-Дону 13 июня 2019: где и когда
Самую сексуальную блондинку России Викторию Лопыреву назвали «Мисс женского Чемпионата Мира по футболу-2019»
«Суперсемейка»: «Миссис Россия» Полина Диброва показала, как отметила День рождения одного из своих сыновей
«И пусть весь мир подождет»: Жена тренера ФК «Ростов» поздравила мужа с двухлетним юбилеем семьи
"Четкое бикини": ростовская Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии
«Боже, какая же вы красивая!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова похвасталась роскошным букетом
«Как можно быть такой шикарной?!»: Фото третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова в купальнике обсуждают поклонники
В Ростовской области ВТБ на треть нарастил выдачу кредитов наличными
Как выбрать детскую мебель: готовимся к учебному году заранее
В Ростове-на-Дону укрепят берега ручья за 65 миллионов рублей
В Ростовской области экс-начальницу отделения почтамта приговорили к условному сроку за присвоение 300 тысяч рублей
Трансляцию «Бизон-Трек-Шоу» от «Ростелекома» посмотрели 1,5 млн. человек
Губернатор предложил извиниться перед ростовчанами за отсутствие горячей воды
В Ростове-на-Дону "человек с огромным сердцем" в жару установил кондиционер на улице
В Ростове-на-Дону банда лже-риелторов кинула 100 человек на сделках с жильем
ЮФУ получил награду на международном форуме ведущих вузов «Глобальная конкурентоспособность»
Прожиточный минимум в Ростовской области за 1 квартал 2019 года за год вырос на 6,5 процента