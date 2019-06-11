В Ростове-на-Дону укрепят берега ручья за 65 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:23 2019-06-11T08:25:10+03:00

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На сайте госзапупок ростовские чиновники ищут подрядчика, который укрепит склоны Безымянного ручья (течет вдоль улицы Зоологической и впадает в Темерник в районе зоопарка). Управление благоустройства Октябрьского района донской столицы готово выделить на эту цель 65,4 миллиона рублей из городского бюджета.

Согласно опубликованному заданию, победитель электронного аукциона должен будет провести необходимые работы вдоль русла указанного ручья между улицами Тоннельной и Павлодарской. Срок сдачи объекта - 1 октября 2020 года. Подрядчика определят 1 июля 2019-го.

Напомним, около двух лет назад горожане заметили, что вода в ручье стала изумрудного цвета. Как оказалось, в нее попал специальный краситель, который используют коммунальщики.

ИСТОЧНИК KP.RU