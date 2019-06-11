Как выбрать детскую мебель: готовимся к учебному году заранее
Какая мебель будет наиболее комфортной и безопасной для ребенка, и когда ее выгоднее всего покупать
Детская "Кантри". Фото предоставлено мебельной компанией Ангстрем
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Закончился учебный год, дети уезжают в лагерь на море или к бабушкам в деревню. Родители также планируют свой отпуск или, наоборот, готовятся к долгожданному ремонту. Особенно актуальным квартирное переустройство становится, если осенью ребенок идет в школу в первый раз. А в конце лета наступает горячая пора для покупки детской мебели. И в этот момент родители обязательно столкнутся с высокими ценами на столы, шкафы и различные аксессуары. Так как же правильно подготовиться к учебному году? (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU