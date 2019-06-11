2019-06-11T10:23:47+03:00
Общество

В Ростовской области ВТБ на треть нарастил выдачу кредитов наличными

За первый квартал в донской столице банк выдал 1,3 тысячи кредитов
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону ВТБ выдал 1,3 тысячи кредитов наличными на общую сумму свыше 4 миллиарда рублей. Речь идет о первом квартале 2019 года. Объем выдач на 34% превысил показатель за тот же период 2018-го. Так, средний срок, на который клиенты оформляют кредит наличными, составляет пять лет. При этом реальный срок погашения займа – около трех. Чаще всего ростовчане брали кредит на ремонт в квартире, покупку дорогостоящей техники, мебели и приобретение автомобиля.

- Кредиты наличными остаются самыми востребованными розничными продуктами среди жителей Дона, - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Сегодня каждый шестой такой займ оформлен в нашем банке. Немаловажную роль здесь играет доверие клиентов к одному из самых крупнейших госбанков страны и расширенная продуктовая линейка. Мы планируем до конца года нарастить темпы кредитования и увеличить объемы выдач на 27%.

К слову, с начала 2019-го портфель кредитов наличными вырос до 25 млрд рублей, рост составил шесть процентов. По оценкам банка, доля ВТБ в этом сегменте на региональном рынке превышает 15%. При этом существенный вклад в результат внесла программа рефинансирования. За январь-март в рамках этого продукта ВТБ выдал кредитов на общую сумму 800 млн рублей. По сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, спрос увеличился в два раза.

Напомним, в настоящее время кредит наличными можно оформить по ставке от 11% годовых на срок до семи лет, а максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. По аналогичной ставке для клиентов ВТБ доступна и программа рефинансирования займов сторонних банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В аэропорту Платов полицейские сняли с рейса пьяную женщину
Домохозяйка из Ростовской области стала миллионером, выиграв квартиру
Отключение света в Ростове-на-Дону 13 июня 2019: где и когда
Самую сексуальную блондинку России Викторию Лопыреву назвали «Мисс женского Чемпионата Мира по футболу-2019»
«Суперсемейка»: «Миссис Россия» Полина Диброва показала, как отметила День рождения одного из своих сыновей
«И пусть весь мир подождет»: Жена тренера ФК «Ростов» поздравила мужа с двухлетним юбилеем семьи
"Четкое бикини": ростовская Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии
«Боже, какая же вы красивая!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова похвасталась роскошным букетом
«Как можно быть такой шикарной?!»: Фото третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова в купальнике обсуждают поклонники
Как выбрать детскую мебель: готовимся к учебному году заранее
В Ростове-на-Дону укрепят берега ручья за 65 миллионов рублей
До конце года в Ростовской области отремонтируют 189 дорог
В Ростовской области экс-начальницу отделения почтамта приговорили к условному сроку за присвоение 300 тысяч рублей
Трансляцию «Бизон-Трек-Шоу» от «Ростелекома» посмотрели 1,5 млн. человек
Губернатор предложил извиниться перед ростовчанами за отсутствие горячей воды
В Ростове-на-Дону "человек с огромным сердцем" в жару установил кондиционер на улице
В Ростове-на-Дону банда лже-риелторов кинула 100 человек на сделках с жильем
ЮФУ получил награду на международном форуме ведущих вузов «Глобальная конкурентоспособность»
Прожиточный минимум в Ростовской области за 1 квартал 2019 года за год вырос на 6,5 процента