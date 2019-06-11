В Ростовской области ВТБ на треть нарастил выдачу кредитов наличными

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-11T10:23:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону ВТБ выдал 1,3 тысячи кредитов наличными на общую сумму свыше 4 миллиарда рублей. Речь идет о первом квартале 2019 года. Объем выдач на 34% превысил показатель за тот же период 2018-го. Так, средний срок, на который клиенты оформляют кредит наличными, составляет пять лет. При этом реальный срок погашения займа – около трех. Чаще всего ростовчане брали кредит на ремонт в квартире, покупку дорогостоящей техники, мебели и приобретение автомобиля.

- Кредиты наличными остаются самыми востребованными розничными продуктами среди жителей Дона, - рассказал управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Сегодня каждый шестой такой займ оформлен в нашем банке. Немаловажную роль здесь играет доверие клиентов к одному из самых крупнейших госбанков страны и расширенная продуктовая линейка. Мы планируем до конца года нарастить темпы кредитования и увеличить объемы выдач на 27%.

К слову, с начала 2019-го портфель кредитов наличными вырос до 25 млрд рублей, рост составил шесть процентов. По оценкам банка, доля ВТБ в этом сегменте на региональном рынке превышает 15%. При этом существенный вклад в результат внесла программа рефинансирования. За январь-март в рамках этого продукта ВТБ выдал кредитов на общую сумму 800 млн рублей. По сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, спрос увеличился в два раза.

Напомним, в настоящее время кредит наличными можно оформить по ставке от 11% годовых на срок до семи лет, а максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. По аналогичной ставке для клиентов ВТБ доступна и программа рефинансирования займов сторонних банков.

ИСТОЧНИК KP.RU