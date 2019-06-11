«Боже, какая же вы красивая!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова похвасталась роскошным букетом

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-11T10:45:50+03:00

Один из подписчиков признался, что без ума от ног красавицы

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«Мисс Россия» Татьяна Котова продемонстрировала поклонникам роскошный букет, опубликовав фото в своем Инстаграм. Правда, от кого он - оставила за кадром.

- Каждый из нас заслуживает любви, - подписала фотографию поющая мисс. - И не когда-то раньше или немного позже, а прямо сейчас. Мы заслуживаем внимание и заботы, каким бы мы не были. Это очень важно: дарить и получать теплые чувства.

И пожелала поклонникам «Хорошей и нежной недели!»

kottova Каждый из нас заслуживает любви.

Чувства оказались взаимными, потому как многие ее подписчики принялись восхищаться увиденным: «Вы такая миленькая», «Какая красота», «Боже, какая же вы красивая!», «Прелесть! Особенно ножки», «Вы чудесны, вы для меня как цветок», «Без ума от тебя и твоих ног, моя Богиня!».

Было и такое сообщение: «Какой он молодец! Красивой девушке-красивый букет!».

ИСТОЧНИК KP.RU