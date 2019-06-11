"Четкое бикини": ростовская Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-11T10:54:07+03:00

Пока что на всех фотографиях Екатерина одна, а назойливые ухажеры получают отказы. Фото: с личной странички героини "ВК"

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Ростовская модель Екатерина Галиченко, удачно привлекшая к себе внимание пользователей "Инстаграма" и всего Интернета, выложила на своей странице снимки с фотосессии, где она позирует в купальнике, демонстрируя свои выдающиеся формы. На фото бурно отреагировали многочисленные поклонники девушки как из России, так и из-за рубежа.

- Уф! Есть за что взять, - пишут мужчины. - Четкое бикини.

- Это некрасиво. Надо уважать себя, - отмечают женщины.

Напомним, внимание публики к Екатерине обострилось после того, как некоторые СМИ назвали ее жертвой пластики - настолько большие ягодицы и грудь продемонстрировала девушка в социальных сетях. Позже ростовчанка рассказала "Комсомолке", что ни разу не ложилась под нож хирурга, а с формами ей просто повезло. После этого модель не раз звали на телепередачи, но она упорно отказывалась.

fab_girl__ врум-врум, я тебя не прокачу

ИСТОЧНИК KP.RU