2019-06-11T10:54:07+03:00
Общество

"Четкое бикини": ростовская Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии

Девушка надела купальник и встала на четвереньки
Илья БОГОМОЛОВ
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Пока что на всех фотографиях Екатерина одна, а назойливые ухажеры получают отказы.Пока что на всех фотографиях Екатерина одна, а назойливые ухажеры получают отказы.Фото: с личной странички героини "ВК"
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Ростовская модель Екатерина Галиченко, удачно привлекшая к себе внимание пользователей "Инстаграма" и всего Интернета, выложила на своей странице снимки с фотосессии, где она позирует в купальнике, демонстрируя свои выдающиеся формы. На фото бурно отреагировали многочисленные поклонники девушки как из России, так и из-за рубежа.

- Уф! Есть за что взять, - пишут мужчины. - Четкое бикини.

- Это некрасиво. Надо уважать себя, - отмечают женщины.

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yasss
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Напомним, внимание публики к Екатерине обострилось после того, как некоторые СМИ назвали ее жертвой пластики - настолько большие ягодицы и грудь продемонстрировала девушка в социальных сетях. Позже ростовчанка рассказала "Комсомолке", что ни разу не ложилась под нож хирурга, а с формами ей просто повезло. После этого модель не раз звали на телепередачи, но она упорно отказывалась.

fab_girl__fab_girl__
врум-врум, я тебя не прокачу
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ИСТОЧНИК KP.RU

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