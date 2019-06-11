"Четкое бикини": ростовская Ким Кардашьян снялась в откровенной фотосессии
Ростовская модель Екатерина Галиченко, удачно привлекшая к себе внимание пользователей "Инстаграма" и всего Интернета, выложила на своей странице снимки с фотосессии, где она позирует в купальнике, демонстрируя свои выдающиеся формы. На фото бурно отреагировали многочисленные поклонники девушки как из России, так и из-за рубежа.
- Уф! Есть за что взять, - пишут мужчины. - Четкое бикини.
- Это некрасиво. Надо уважать себя, - отмечают женщины.
Напомним, внимание публики к Екатерине обострилось после того, как некоторые СМИ назвали ее жертвой пластики - настолько большие ягодицы и грудь продемонстрировала девушка в социальных сетях. Позже ростовчанка рассказала "Комсомолке", что ни разу не ложилась под нож хирурга, а с формами ей просто повезло. После этого модель не раз звали на телепередачи, но она упорно отказывалась.
ИСТОЧНИК KP.RU