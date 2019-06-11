2019-06-11T10:56:37+03:00
Общество

«И пусть весь мир подождет»: Жена тренера ФК «Ростов» поздравила мужа с двухлетним юбилеем семьи

Дарья Карпина поделилась уникальными свадебным снимком
ГОШЕВ Игорь
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Дарья Карпина поделилась уникальным свадебным снимком. Фото: Инстаграм Дарьи Карпиной.Дарья Карпина поделилась уникальным свадебным снимком. Фото: Инстаграм Дарьи Карпиной.
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Супруга тренера желто-синих рассказала о маленьком юбилее, который накануне, 10 июня, отмечала их семья. Два года назад Дарья и Валерий Карпин поженились.

- 10.06.2017 я стала самой счастливой женой! - написала Дарья на своей странице в Инстаграм. - Спасибо, родной, что за эти два года мы приумножили, а не потеряли. Эта фотография символизирует и подчеркивает мой статус ЗА мужем, что позволяет мне быть женственной, уязвимой и хрупкой. И я благодарна тебе за это. Безгранично люблю тебя!

Под постом сотни лайков и комментариев: «И пусть весь мир подождет», «С годовщиной счастливой жизни вас!», «Как красиво сказано! Молодцы!», «Будьте самыми счастливыми», «Гармоничная пара!», «Счастья и процветания Вашей семье» и «Пусть каждый день у вас будет как первый день знакомства».

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10.06.2017 я стала самой счастливой женой!
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К слову, в одном из своих постов Дарья рассказала историю знакомства с мужем: «Мы знакомы всю жизнь, а именно – 30 лет. Моя мама и мой муж – хорошие друзья с юности. Невероятно, но Валерий Георгиевич держал меня на руках, когда я была в возрасте нашей общей дочери!» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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