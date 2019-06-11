«Суперсемейка»: «Миссис Россия» Полина Диброва показала, как отметила День рождения одного из своих сыновей
«Миссис Россия» Полина Диброва поделилась с поклонниками тем, как отметила День рождения одного из своих сыновей. Их у модели-красавицы из Ростова-на-Дону трое. На этот раз имениннику достался торт, на котором супергероем выступил не только он, но и два его брата, мама Полина, а также отец - известный ТВ-ведущий Дмитрий Дибров.
- Нашли меня? А Диму, Сашу, Федю и Илюшу? - перечислила всех супергероев на торте «Миссис». - Торт Шедевр! Согласны? Я минут двадцать разглядывала. Угодили всем!
Поклонники оценили увиденное, написав: «Супер тортик».
- Полиночка и Дмитрий - замечательная, очень интересная пара, у которой растут три богатыря! - ввел в курс дела кто-то из подписчиков.
- Сама как ребенок и не скажешь что их мама, так если не знать - старшая сестра, - написал другой. - Молодец, Поля!
Пост с кулинарным шедевром оценили тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU