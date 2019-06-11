2019-06-11T11:24:22+03:00
Общество

«Суперсемейка»: «Миссис Россия» Полина Диброва показала, как отметила День рождения одного из своих сыновей

Праздничный торт пришелся по вкусу не только имениннику
ГОШЕВ Игорь
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Полина и Дмитрий Дибровы вот уже больше десяти лет живут душа в душу. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Полина и Дмитрий Дибровы вот уже больше десяти лет живут душа в душу. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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«Миссис Россия» Полина Диброва поделилась с поклонниками тем, как отметила День рождения одного из своих сыновей. Их у модели-красавицы из Ростова-на-Дону трое. На этот раз имениннику достался торт, на котором супергероем выступил не только он, но и два его брата, мама Полина, а также отец - известный ТВ-ведущий Дмитрий Дибров.

- Нашли меня? А Диму, Сашу, Федю и Илюшу? - перечислила всех супергероев на торте «Миссис». - Торт Шедевр! Согласны? Я минут двадцать разглядывала. Угодили всем!

Поклонники оценили увиденное, написав: «Супер тортик».

polinadibrovapolinadibrova
Торт Шедевр! Согласны?
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- Полиночка и Дмитрий - замечательная, очень интересная пара, у которой растут три богатыря! - ввел в курс дела кто-то из подписчиков.

- Сама как ребенок и не скажешь что их мама, так если не знать - старшая сестра, - написал другой. - Молодец, Поля!

Пост с кулинарным шедевром оценили тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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