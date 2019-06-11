Самую сексуальную блондинку России Викторию Лопыреву назвали «Мисс женского Чемпионата Мира по футболу-2019»

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-11T11:19:51+03:00

Вот уже несколько лет Виктория носит негласный титул самой сексуальной блондинки России. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.

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Виктория Лопырева несколько дней назад удивила поклонников тем, что, спустя четыре месяца после родов, вышла из декрета. И вот она уже на открытии женского Чемпионата Мира по футболу-2019.

- Не могу передать, как приятно было увидеть всю команду снова и вновь окунуться в эту потрясающую атмосферу, - написала красавица, добавив, что в этом году церемонию открытия чемпионата посмотрели около миллиарда человек.

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Подписчики оценили труды самой сексуальной блондинки России, осыпав ее приятными комментариями: «Умничка. Наша гордость», «Успехов вам, Вика, в вашей работе», «Красоточка» и «Обожаю эту девочку».

Был и такой комментарий: «Мужской сборной есть чему поучиться у девчат особенно в плане самоотдачи». А один из фанатов блондинки даже предложил удостоить Лопыреву титула «Мисс женского Чемпионата Мира по футболу 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU