СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-11T12:21:23+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 13 июня. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 13 июня

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Отключение света в Ростове-на-Дону 13 июня 2019: где и когда. Известно, что энергетики дадут провести праздник ростовчанам без плановых отключений электроэнергии. Они возобновятся с четверга, 13 июня. Известно, что в этот день несколько часов не будут работать телевизоры, холодильники и кондиционеры в некоторых домах, которые расположены в центре города, на Темернике, Западном и Сельмаше.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону не будут отключать свет

с 09:00 до 17:00:

-ул. Думенко 1/2, 1/13, 3/2, 5, 5/1, 14; ул. Миронова 3/3.

- ул. Зорге 58, 58А/8, 56/2, 58/3, 58/1; ул. Содружества 37/2.

- ул. Страны Советов 14-38.

с 09:00 до 14:00:

- ул. Серафимовича 49-75, 46-69; ул. Социалистическая 57-83, 56-82, 51/58; пер. Соборный 17-19, 24-26; просп. Будённовский 22, 24, 26.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU