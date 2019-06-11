Домохозяйка из Ростовской области стала миллионером, выиграв квартиру
Жительница Ростовской области выиграла в лотерею квартиру. Ее стоимость составляет 1,5 миллиона рублей.
- Я всегда покупаю по два билета, но в тот день почувствовала, что нужно приобрести четыре, - вспоминает Светлана Заикина. - И внутренний голос меня не подвел!
К слову, ТВ-трансляцию тиража Светлана пропустила, поэтому за результатами обратилась к сотруднику почтового отделения.
- Я была уверена, что выиграла сто рублей. Хотела сразу же их потратить на новый билет. А мне на почте сообщили, что я стала миллионером! - рассказала победительница.
Известно, что по профессии Светлана эколог. Но сейчас занимается семьей и домашним хозяйством. А еще любит рыбачить вместе с мужем и гордится тем, что первый улов всегда за ней.
Напомним, шахтер из Ростовской области стал миллионером: билет он купил случайно, когда шел на День рождения к другу.
ИСТОЧНИК KP.RU