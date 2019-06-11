2019-06-11T12:41:54+03:00
Общество

Домохозяйка из Ростовской области стала миллионером, выиграв квартиру

Женщина поверила внутреннему голосу и купила четыре лотерейных билета
Ольга ГОПАЛО
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Теперь дончанка может переехать в новую квартиру. Фото: АРТЕМОВА Оксана и предоставлено организаторами «Жилищной лотереи».Теперь дончанка может переехать в новую квартиру. Фото: АРТЕМОВА Оксана и предоставлено организаторами «Жилищной лотереи».
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Жительница Ростовской области выиграла в лотерею квартиру. Ее стоимость составляет 1,5 миллиона рублей.

- Я всегда покупаю по два билета, но в тот день почувствовала, что нужно приобрести четыре, - вспоминает Светлана Заикина. - И внутренний голос меня не подвел!

К слову, ТВ-трансляцию тиража Светлана пропустила, поэтому за результатами обратилась к сотруднику почтового отделения.

- Я была уверена, что выиграла сто рублей. Хотела сразу же их потратить на новый билет. А мне на почте сообщили, что я стала миллионером! - рассказала победительница.

Известно, что по профессии Светлана эколог. Но сейчас занимается семьей и домашним хозяйством. А еще любит рыбачить вместе с мужем и гордится тем, что первый улов всегда за ней.

Напомним, шахтер из Ростовской области стал миллионером: билет он купил случайно, когда шел на День рождения к другу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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