В Ростовской области ЕГЭ по обществознанию сдали почти девять тысяч выпускников

СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-11T14:13:01+03:00

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Накануне, 11 июня, выпускники сдавали один из самых массовых экзаменов - ЕГЭ по обществознанию: он необходим для поступления в вузы на некоторые гуманитарные специальности.

Известно, что в этом году его сдавали 8 986 человек. Для них работали 70 пунктов проведения экзамена, которые были оснащены по последнему слову техники — металлодетекторами, а также веб-камерами, по которым за ходом экзамена следили в режим онлайн.

Как рассказали в донском минобразования, экзамен прошел без нарушений. При этом экзаменационная работа состояла из двух частей, включающих в себя 29 заданий. Большая часть из них подразумевала краткие ответы, а остальные девять - развернутые. На ее выполнение отводилось почти четыре часа.

Для того, чтобы получить сертификат нужно набрать минимум 42 балла. Свои результаты старшеклассники смогут узнать не позднее 25 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU