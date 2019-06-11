В Ростове-на-Дону полицейские задержали закладчика, у которого нашли 25 пакетиков с наркотиками
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в хранении наркотиков в крупном размере. Как сообщили в правоохранительных органах, стражи порядка заметили на улице парня, поведение которого им показалось странным. Они решили проверить его документы, для этого доставили в отдел.
- В ходе личного досмотра сотрудники полиции изъяли у мужчины из рюкзака два свертка с пакетиками в количестве более 25 штук, в которых были расфасованные прозрачные капсулы с порошкообразным веществом белого и бежевого цветов, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области.
Оказалось, что в пакетиках был синтетический наркотик общей массой более двух граммов. Мужчина заявил, что пакетики он подготовил и хранил для последующего сбыта путем тайников-закладок.
За покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU