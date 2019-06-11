2019-06-11T14:19:16+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону полицейские задержали закладчика, у которого нашли 25 пакетиков с наркотиками

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Подозреваемого взяли под стражуПодозреваемого взяли под стражуФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в хранении наркотиков в крупном размере. Как сообщили в правоохранительных органах, стражи порядка заметили на улице парня, поведение которого им показалось странным. Они решили проверить его документы, для этого доставили в отдел.

- В ходе личного досмотра сотрудники полиции изъяли у мужчины из рюкзака два свертка с пакетиками в количестве более 25 штук, в которых были расфасованные прозрачные капсулы с порошкообразным веществом белого и бежевого цветов, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Оказалось, что в пакетиках был синтетический наркотик общей массой более двух граммов. Мужчина заявил, что пакетики он подготовил и хранил для последующего сбыта путем тайников-закладок.

За покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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